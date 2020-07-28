В Днепре извращенец преследует маленьких детей

В Днепре неподалеку от школы №63 на территории заброшенного детского сада местные жители регулярно наблюдают извращенца, который прилюдно занимается онанизмом.

В большинстве случаев он охотится за маленькими детьми. Так, 27 июля он напугал 12-летнюю девочку, которая гуляла в одиночестве, рассказала мама пострадавшей Ольга Доброва в Facebook-cообществе "Калиновский (Клочко) Днепр".

"Смотрел прямо на ребенка и занимался своими гадкими вещами. Дочь испугалась, убежала и сразу позвонила мне", – поделилась Доброва.

Горожанка сразу же обратилась в полицию. Вскоре на место прибыли патрульные, однако мужчина успел скрыться в неизвестном направлении.

"Патрульные опросили других детей, и дети подтвердили, что эта личность появляется на заброшке довольно часто. На вопрос полиции "Что нужно делать в таких случаях?" дети ответили: "Мы хотим его сфоткать и отправить фото в "хороший" Днепр", – написала днепрянка.

Скриншот Facebook/"Калиновский (Клочко) Днепр"

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