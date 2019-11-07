В Днепре грядет масштабное отключение света: названы адреса

В пятницу, 8 ноября, в нескольких районах Днепра отключат электричество.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 8 ноября
Одесская Жизнь
Света не будет по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Трансформаторная, 1;
ул. Таганрогская, 22 — 86, 77 — 217;
ул. Чайковского, 1 — 101, 2 — 106;
пер. Таганрогский, 10 — 16, 19 — 23;
тупик Чайковский, 2 — 24;
ул. Любарского, 105 — 118;
ул. Стрелочная, 13 — 33.
Индустриальный район:
ул. Софьи Ковалевской, 67, 69, 71, 71а, 73;
ул. Калиновая, 49, 51, 53, 61, 67, 90;
ул. Почтовая, 77 — 135, 110 — 74, 112 — 144;
ул. Соревнования, 113а — 185, 114 — 170;
ул. Лени Голикова, 30 — 96, 33 — 101;
ул. Амурская, 115а — 189, 120 — 192;
ул. Майская, 122 — 144, 146 — 158;
ул. Мелитопольская, 28а — 96, 31 — 99;
ул. Кузбасская, 41 — 118.
Соборный район:
просп. Героев, 23, 25, 27, 27а, 27д;
бул. Славы, 3.
Новокодакский район:
ул. Кедровая, 1 — 43, 2 — 34, 19;
ул. Полесская, 1 — 19, 2 — 20, 21, 22, 23, 24, 31;
ул. Мукачева, 53 — 89, 78 — 154, 89 — 119;
ул. Очаковская, 2 — 20, 3 — 39;
уд. Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;
ул. Абая, 2 — 8, 40 — 52, 45 — 65;
пер. Белоруский, 1 — 23, 12 — 26;
ул. Привражная, 1 — 59, 14 — 48;
ул. Звездная, 1 — 65, 2 — 66;
ул. Товарищеская, 1- 3, 2 — 6, 25, 30 — 32;
ул. Варяжский, 1 — 13, 2 — 20;
ул. Курильская, 1 — 33, 2 — 36;
ул. Ивана Вишенского, 1 — 21, 2 — 18;
ул. Дружбы, 1 — 7, 2 — 20;
ул. Герцена, 1а — 23, 4 — 24;
ул. Лавандовая, 42а, 44, 46, 50, 60 — 70, 78, 51 — 115;
ул. Николая Садовского, 2;
ул. Десняка, 1;
ул. Геологическая, 2а;
ул. Десантная, 1-23, 2а-34, 42, 56, 36 — 40, 58 — 72;
ул. Криштофа Косинского, 1, 3;
пер. Вагнера, 1 — 21, 2 — 22.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев ждет резкое повышение цены на газ. В ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива. Уточняется, что тарифы в разных областях подорожают по-разному, а в некоторых регионах стоимость перекачки газа вырастет вчетверо.
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