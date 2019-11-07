В Днепре грядет масштабное отключение света: названы адреса

В пятницу, 8 ноября, в нескольких районах Днепра отключат электричество.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 8 ноября Одесская Жизнь

Света не будет по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Трансформаторная, 1;

ул. Таганрогская, 22 — 86, 77 — 217;

ул. Чайковского, 1 — 101, 2 — 106;

пер. Таганрогский, 10 — 16, 19 — 23;

тупик Чайковский, 2 — 24;

ул. Любарского, 105 — 118;

ул. Стрелочная, 13 — 33.

Индустриальный район:

ул. Софьи Ковалевской, 67, 69, 71, 71а, 73;

ул. Калиновая, 49, 51, 53, 61, 67, 90;

ул. Почтовая, 77 — 135, 110 — 74, 112 — 144;

ул. Соревнования, 113а — 185, 114 — 170;

ул. Лени Голикова, 30 — 96, 33 — 101;

ул. Амурская, 115а — 189, 120 — 192;

ул. Майская, 122 — 144, 146 — 158;

ул. Мелитопольская, 28а — 96, 31 — 99;

ул. Кузбасская, 41 — 118.

Соборный район:

просп. Героев, 23, 25, 27, 27а, 27д;

бул. Славы, 3.

Новокодакский район:

ул. Кедровая, 1 — 43, 2 — 34, 19;

ул. Полесская, 1 — 19, 2 — 20, 21, 22, 23, 24, 31;

ул. Мукачева, 53 — 89, 78 — 154, 89 — 119;

ул. Очаковская, 2 — 20, 3 — 39;

уд. Заслонова, 1 — 9, 22 — 26;

ул. Абая, 2 — 8, 40 — 52, 45 — 65;

пер. Белоруский, 1 — 23, 12 — 26;

ул. Привражная, 1 — 59, 14 — 48;

ул. Звездная, 1 — 65, 2 — 66;

ул. Товарищеская, 1- 3, 2 — 6, 25, 30 — 32;

ул. Варяжский, 1 — 13, 2 — 20;

ул. Курильская, 1 — 33, 2 — 36;

ул. Ивана Вишенского, 1 — 21, 2 — 18;

ул. Дружбы, 1 — 7, 2 — 20;

ул. Герцена, 1а — 23, 4 — 24;

ул. Лавандовая, 42а, 44, 46, 50, 60 — 70, 78, 51 — 115;

ул. Николая Садовского, 2;

ул. Десняка, 1;

ул. Геологическая, 2а;

ул. Десантная, 1-23, 2а-34, 42, 56, 36 — 40, 58 — 72;

ул. Криштофа Косинского, 1, 3;

пер. Вагнера, 1 — 21, 2 — 22.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев ждет резкое повышение цены на газ. В ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива. Уточняется, что тарифы в разных областях подорожают по-разному, а в некоторых регионах стоимость перекачки газа вырастет вчетверо.

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