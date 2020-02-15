В Днепре два подростка задержали наркоторговцев. Фото

В четверг, 13 февраля, подростки заметили двух подозрительных мужчин, которые рыскали возле одного из торговых центров Днепра и что-то прятали.

Рустам и Максим не побоялись сделать замечание двум мужчинам, которые делали так называемые "закладки" и смогли их задержать до приезда патрульных. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Увидев в них слип-пакеты, несовершеннолетние решили самостоятельно "разобраться" с "закладчиками". Охрана торговый центр, выяснив причину конфликта, вызвала патруль.

Полицейские прибыли на вызов и выслушали объяснения подростков. У мужчин, которых они задержали, при проверки обнаружили 40 слип-пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотическое.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, изъяла найденное и доставила задержанных в участок.

Подростки задержали наркоторговцев Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Подростки задержали наркоторговцев Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Подростки задержали наркоторговцев Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Рустаму и Максиму за проявленную смелость, отвагу и неравнодушие начальник управления патрульной полиции в Днепропетровской области Андрей Калюжный вручил благодарности и небольшие сувениры на память.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре задержали 56-летнего музыкального руководителя детского коллектива, которого подозревают в неоднократных изнасилованиях своей 12-летней воспитанницы. Насильственные акты фиксировались на камеру.

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