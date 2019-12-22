В Днепре дети со страшными ожогами срочно нуждаются в помощи

В Днепре дети, получившие страшные ожоги, срочно нуждаются в помощи.

Как сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова, на данный момент в больнице находится три ребенка с многочисленными ожогами.

Дети нуждаются в помощи Kolobok.ua

"Верю в чудеса перед Новым Годом. На данный момент у нас с Вами 3 ребёнка под опекой с ожогами. Малышка очень-очень тяжелая в реанимации. И крошка уже переведен с реанимации в отделение выхаживания. Без Вашей Помощи и репостов мы не сможем. Давайте поможем вместе. Даже 10 грн это помощь и плюс репост. Творите добро. Спасём детей вместе", – сообщила волонтер.

Дети с ожогами Facebook Александры Совы-Тимощенковой

Дети с ожогами Facebook Александры Совы-Тимощенковой

Дети с ожогами Facebook Александры Совы-Тимощенковой

Дети с ожогами Facebook Александры Совы-Тимощенковой

Дети с ожогами Facebook Александры Совы-Тимощенковой

Счет для помощи пострадавшим детям: получатель БФ"БО"Совушка"

ЕДРПОУ/ДРФО 41414462,А-Банк,

МФО 307770 ,АТ"А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривня).

Так же Вы можете перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 (Через терминал ).

Карта ПриватБанка 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкову Александру). При переводе указать для кого.

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