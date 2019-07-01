В Днепр возвращается жара: синоптики обещают до +34

Начало июля в Днепре будет жарким. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности и высокой температуре воздуха.

По прогнозу синоптиков, с первого по третье июля в Днепре температура ожидается в пределах +27 +34 градусов. Об этом сообщили на сайте Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Прогнозируется:

1 июля пройдет без осадков. В Днепре днем воздух прогреется до +27 +32 градусов, ночью +13 +15 градусов. По области температура воздуха днём +27 +32 градуса, ночью +12 +17.

В Днепре будет жарко pexels.com

2 июля синоптики прогнозируют кратковременный дождь и порывы ветра. Температура воздуха в городе и области - днём +29 +34 градусов, ночью +17 +22.

3 июля в Днепре может начаться небольшим дождем. Возможны порывы ветра. Температура воздуха на Днепропетровщине днем +27 +32 градусов, ночью +16 +21.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года украинцев ждет жаркая погода. Причем, уровень градуса в этом году опять побьет рекорды.

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