Учиться по-новому: на Днепропетровщине представили новый план Минобразования

Министр образования Анна Новосад в ходе поездки в Днепропетровскую область презентовала план действий правительства в сфере образования.

Презентация состоялась в современном детском детском саду в Обуховке Днепропетровской области, передает OBOZREVATEL.

Министр образования Анна Новосад рассказала о планах правительства Пресс-служба Министерства образования

"Мы ставим себе задачу построить, создать такую систему образования, которая обеспечила бы беспрерывные возможности обучения, которая бы на каждом из уровней, фактически от раннего развития, от рождения и до взрослой жизни, обеспечивала бы возможность иметь доступ к качественному образованию и при необходимости развивать те компетенции и получать те знания, которые необходимы в современном мире", – заявила министр.

Она подчеркнула, что министерство намерено сосредоточиться на создании целостной системы образования на всех ее этапах.

В частности, планируется изменить отношение к дошкольному образованию как наименее приоритетному. Минобразования ставит цель создать перечень качеств и умений ребенка, которые он должен приобрести до поступления в школу, обеспечить повсеместный доступ к дошкольному образованию, внедрить новую систему финансирования учреждений по принципу "деньги ходят за ребенком". Также до конца 2020 года в правительстве хотят за счет строительства и модернизации создать 100 современных детсадов по всей территории страны.

Минобразования рассчитывает вскоре внести на рассмотрение парламента необходимые законопроекты Пресс-служба Министерства образования

В сфере школьного обучения планируется продолжить реформу, начатую прежним правительством.

"Новая украинская школа как философия должна продолжаться ... Это набор экосистемных элементов, которые, дополняя друг друга, на самом деле дают нам результат", –– отметила Новосад, и добавила, что результативность реформы подтверждает социология.

На дальнейшее внедрение реформы, закупку современных дидактических материалов, мебели для начальных школ планируется выделить 1,4 млрд гривень. Кроме того, в будущем году планируется создание 100 современных школ, на что хотят выделить 3,5 млрд гривень бюджетных средств.

Также в министерстве намерены развивать профориентацию в школах, создать языковые летние лагеря (в частности, были упомянуты украинские и английские), внедрять электронные учебники, выписать к весне стандарт для средних школ и популяризировать среди школьников естественно-математические науки за счет создания соответствующих лабораторий.

В правительстве хотят усилить поддержку педагогов Пресс-служба Министерства образования

Отдельное внимание хотят уделить школьникам, которые проживают вблизи зоны конфликта на Донбассе, и совместно с международными партнерами обеспечить для них высококвалифицированное психологическое сопровождение. Планируется развитие дистанционного обучения, что позволит включиться в украинский образовательный процесс детям с оккупированных территорий.

Планируется усилить поддержку учителей, предоставить им возможность повышения квалификации в неправительственных учреждениях, оптимизировать надбавки с параллельным увеличением оклада. Новосад сообщила, что в будущем году будет произведена одноразовая выплата почти 75 тысячам молодых учителей в размере 10 прожиточных минимумов.

Кроме того, министерство намерено модернизировать профессиональное образование, сделать его более популярным, адаптировать для взрослых, которые хотят получить ту или иную профессию. На данное направление предусматривают увеличение субвенций в пять раз.

Министр акцентировала внимание на повышение качества и доступности образования Пресс-служба Министерства образования

Новосад затронула и проблему высшего образования в Украине, которое, по ее словам, находится в кризисе. Министр отметила, что вузы не дают необходимый уровень квалификации нынешним студентам, а сосредоточение на количественных показателях негативно отражается на качестве. Правительство рассматривает возможность отказаться от госзаказа и перейти на финансирование вузов по принципу результативности их работы. Также планируется предоставить высшим учебным заведениям финансовую автономию.

Новосад рассчитывает, что до конца года на рассмотрение депутатов Верховной Рады будут внесены законопроекты о дошкольном, общем среднем, профессиональном и высшем образовании, которые позволят начать внедрение запланированных изменений.

После презентации для министра и всех участников провели экскурсию по детскому саду, который начал работу год назад.

Современный детский сад в Обуховке Пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации

Современный детский сад в Обуховке Пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации

Современный детский сад в Обуховке Пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации

Современный детский сад в Обуховке

Современный детский сад в Обуховке

Современный детский сад в Обуховке

Современный детский сад в Обуховке

Современный детский сад в Обуховке

Современный детский сад в Обуховке

Современный детский сад в Обуховке

Современный детский сад в Обуховке

Ранее OBOZREVATEL писал, что 4 ноября, в Украине официально заработала Служба образовательного омбудсмена. Ожидается, что служба поможет в решении конфликтов и станет единой площадкой для общения с учениками, студентами, их родителями, педагогами и учеными.

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