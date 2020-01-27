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27 января • обновлено в 06:24
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Алина Рашевская

Тепло не по-зимнему: появился прогноз погоды на 27 января в Днепре

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В понедельник, 27 января, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

Погода в Днепре 27 января

Погода в Днепре 27 января

newsonline

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Солнце, снег, сильный ветер: синоптик сказала, как будет меняться погода в Украине

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -1 до +6 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -4 до +3. Влажность воздуха составит 78-97%.

День обещает быть облачным. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:13, закат ожидается в 16:31.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что февраль 2020 года обещает такую же аномально теплую погоду в Украине, как и в первые два месяца зимы. В некоторые дни на юге страны температура поднимется до +17°.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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