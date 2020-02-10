Светит, но не греет: появился прогноз погоды на 10 февраля в Днепре

В понедельник, 10 февраля, в Днепре ожидается ясная, но морозная погода.
Осадки не прогнозируются. На протяжении всего дня продержится сильный ветер, сообщает Синоптик.
Небо, ясное ночью и утром, затянется облаками в середине дня, и погода будет пасмурной до самого вечера. Осадки не предвещаются. Временами порывы ветра будут достигать 15-24 м/с.
Температура воздуха днем составит -12... -8 градусов по Цельсию, однако к вечеру потеплеет до -3 градусов.
Рассвет наступит в 6:54, закат ожидается в 16:54.
Скриншот
Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что похолодание в Украине в феврале отменяется, поскольку, согласно последним прогнозам, в стране в этот период снова наступит потепление.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.