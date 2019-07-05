"Свершилось чудо!" Днепр избавили от скандальных мафов. Первые фото и видео

В ночь на 5 июля в Днепре демонтировали киоски на Старомостовой площади (бывшая Островского).

На площади, которая расположена рядом с городскими вокзалами, коммунальщики демонтировали мафы. Днепряне назвали это событие чудом и поделились в сети фотографиями площади, очищенной от назойливых киосков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Не верю своим глазам. Там же ходить страшно было всегда",

"Наверное, рак на горе свиснул. Реально никто уже не верил, что на площади Островского это когда нибудь уберут",

Коммунальщики демонтировали мафі Facebook Андрей Калиниченко

"Ух ты! Наконец-то, будет красиво и станет достопримечательностью города, а не свалкой!",

"Не может быть! Или мне это снится?",

"Вааааааау!!!!", - пишут в комментариях пользователи Facebook.

Горожане отметили, что на этом месте постоянно собирались бездомные и это было самым грязным общественным местом в Днепре. Также здесь продавали алкоголь на разлив.

На площади Островского демонтировали киоски Facebook Андрей Калиниченко‎

Некоторые пишут, что на площади невозможно было пройти из-за огромного количества торговых точек.

Демонтаж мафов проходил ночью Информатор

Начальник инспекции по благоустройству города Руслан Мороз пообещал, что остатки от конструкций уберут в ближайшее время.

Теперь на площади будет просторно Facebook Denis Sheremeta

Стоит отметить, что киоски демонтировали согласно распоряжению горсовета Днепра. Согласно документации, на Старомостовой всего должно исчезнуть 42 мафа.

На площади Островского демонтировали киоски Facebook Linka Ukrainka

На площади Островского демонтировали киоски Информатор

На площади Островского демонтировали киоски Информатор

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре произошел сильный пожар на шиномонтаже возле автостоянки. Машины пришлось вытаскивать из огня.

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