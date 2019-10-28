Суд в Кривом Роге наказал местного жителя за символику СССР

Дзержинский районный суд Кривого Рога в Днепропетровской области вынес приговор местному жителю за использование символики коммунистического тоталитарного режима.

Мужчина приговорен к году ограничения свободы условно, передает "Громадське радіо".

Суд в Кривом Роге наказал мужчину за символику СССР (иллюстрация) newsmakers.com.ua

Суд установил, что 14 июня обвиняемый, одетый в красную футболку с гербом СССР, примерно с 11:00 до 17:00 находился в общественном месте возле ТРЦ "Плаза" в Кривом Роге.

Мужчина признан виновным по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса.

Осужденный в свою очередь признал вину.

Суд назначил определенное соглашением наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытанием сроком на 1 год.

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