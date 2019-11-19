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19 ноября • обновлено в 08:25
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/ Жизнь города

Среди бела дня у всех на глазах: в женском общежитии Днепра засняли извращенца. Видео 18+

4.4т
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В Днепре 18 ноября на территории общежития на Сичеславской Набережной был замечен мужчина, который средь бела занимался онанизмом на виду у прохожих.

Вероятно, мужчина находился под влиянием алкоголя. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Скриншот

Скриншот

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

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Что именно привело мужчину под окна женского общежития в разгар рабочего дня – неизвестно. По двум пустым бутылкам, находившимся рядом, можно предположить, что он был в нетрезвом состоянии.

Внимание! Видео 18+

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре должников-алиментщиков заставили убирать парки. Вся заработная плата пойдет на погашение задолженности по выплатам.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
Голые курьез
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Комментарии
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
На Украине так принято! СУХеС!!
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0
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Случайно не Прокопало?
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Хо Хол
Хо Хол
Так он АТОшник. Могли бы и подыграть ему, ничего не случилось бы. Понять и простить ветерана.
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