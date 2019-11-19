Среди бела дня у всех на глазах: в женском общежитии Днепра засняли извращенца. Видео 18+

В Днепре 18 ноября на территории общежития на Сичеславской Набережной был замечен мужчина, который средь бела занимался онанизмом на виду у прохожих.

Вероятно, мужчина находился под влиянием алкоголя. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Скриншот Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Что именно привело мужчину под окна женского общежития в разгар рабочего дня – неизвестно. По двум пустым бутылкам, находившимся рядом, можно предположить, что он был в нетрезвом состоянии.

Внимание! Видео 18+

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре должников-алиментщиков заставили убирать парки. Вся заработная плата пойдет на погашение задолженности по выплатам.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся