Снайпер выстрелил в лицо: на Днепропетровщине похоронили погибшего на Донбассе бойца. Видео

В субботу, 18 января, в Каменском Днепропетровской области в последнюю путь провели 24-летнего военнослужащего Алексея Кучкина.

Его ранили 15 января вблизи Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил 5 канал.

Снайпер попал бойцу в лицо. Алексея срочно эвакуировали в госпиталь. Однако спасти мужчину медики не смогли.

Контракт с Вооруженными силами армеец подписал три года назад. Служил стрелком. Месяц назад во время отпуска женился и снова вернулся на передовую.

"Самый ответственный человек за все время несения службы. Мы почти с самого начала вместе. И у нас разница в сроке службы два месяца. Трудолюбивый. Очень трудолюбивый человек. И это ужас, это трагедия. Я не знаю, как это описать", - поделился сослуживец погибшего Ростислав Копайло.

Похорони погибшего на Донбассе бойца Скриншот из видео

Похоронили военного на Аллее Славы военного кладбища Каменского. У Алексея Кучкина остались мать, брат, жена и сын от первого брака.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Донбассе погиб 24-летний военнослужащий из Кменского Днепропетровской области. Он погиб в результате вражеского обстрела позиций.

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