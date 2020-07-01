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Синоптики дали знойный прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская
Жизнь города
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Синоптики дали знойный прогноз погоды в Днепре

Погода в Днепре. твойгород.com

В среду, 1 июля, в Днепре ожидается ясная погода.

Осадков в этот день не предвидится. При этом ветер может быть достаточно сильным – до 15-24 метров в секунду, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +20 до +30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 34-89%. Рассвет наступит в 04:41, закат ожидается в 20:47.

Скриншот

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Украину надвигается атмосферный фронт, похожий на крыло ангела.

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