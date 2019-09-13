Резкое похолодание: прогноз погоды в Днепре на выходные

В Днепре ожидается резкая смена погоды.

Так, температура воздуха значительно снизится, а ветер усилится, сообщили в Украинском центре по гидрометеорологии.

Погода radiotrek.rv.ua

В субботу, 14 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, а днем местами ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, а днем - 21-26 градусов.

Воскресенье, 15 сентября, пройдет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до 9-11 градусов, а днем поднимется до 18-20 градусов.

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в пятницу, 13 сентября, ожидается теплая погода без осадков, а в субботу-воскресенье — похолодание.

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