Главная Новости
13 сентября • обновлено в 10:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Резкое похолодание: прогноз погоды в Днепре на выходные

183 Читать материал на украинском

В Днепре ожидается резкая смена погоды.

Так, температура воздуха значительно снизится, а ветер усилится, сообщили в Украинском центре по гидрометеорологии.

Новости
Градус падает: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

Погода

Погода

radiotrek.rv.ua

В субботу, 14 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, а днем местами ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, а днем - 21-26 градусов.

Воскресенье, 15 сентября, пройдет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до 9-11 градусов, а днем поднимется до 18-20 градусов.

Новости
Что принесет пятница, 13-е: прогноз погоды в Украине от ObozTV
Карта

Карта

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в пятницу, 13 сентября, ожидается теплая погода без осадков, а в субботу-воскресенье — похолодание.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel