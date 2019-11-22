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22 ноября • обновлено в 13:55
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Разрушено 20% мозга: в Днепре вернули к жизни бойца ООС после длительной комы

1.1т
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Врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова целый месяц боролись за жизнь 22-летнего бойца Елизара, который в поселке Зайцево получил проникающее черепно-мозговое ранение.

Потерпевшему провели ряд сложнейших операций, благодаря которым он получил надежду на полноценную жизнь. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

В Днепре вернули к жизни бойца ООС после длительной комы

В Днепре вернули к жизни бойца ООС после длительной комы

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Ранение лазером: в Днепр срочно эвакуировали бойца ВСУ

"Нейрохирурги под руководством Андрея Сирко бросили вызов смерти. Провели операцию с удалением осколков, разрушено 20% мозга. Десятки дней кома. Месяц тело без малейших движений. Свет рассеял тьму Елизар пришел в сознание", рассказал Рыженко.

По словам главврача, состояние Елизара с каждым днем становится все лучше, что позволяет говорить о его полном выздоровлении.

"Появилась динамика, речь, желание жить. Потом реабилитация в госпитале. Андрей Сирко и Станислав Пороник поставили точку на длительной борьбе за будущее Елизара, они накрыли дефект черепа 12*12 см специальной пластиной. Она позволит герою полноценно жить. Его мечта познакомиться с девушкой после выписки с Мечникова", – отмечается в публикации.

В Днепре вернули к жизни бойца ООС после комы

В Днепре вернули к жизни бойца ООС после комы

Facebook Сергея Рыженко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 23-летнему бойцу ВСУ сделали уникальную операцию на глазах. Молодой парень находился на наблюдательном пункте в районе Мариуполя. Он получил ранение от нового оружия боевиков – зеленого лазера.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так он и совсем без мозга ничего не потерял бы. Зачем карателю мозг.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Елизар какое-то не украинское имя...
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