Разрушено 20% мозга: в Днепре вернули к жизни бойца ООС после длительной комы

Врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова целый месяц боролись за жизнь 22-летнего бойца Елизара, который в поселке Зайцево получил проникающее черепно-мозговое ранение.

Потерпевшему провели ряд сложнейших операций, благодаря которым он получил надежду на полноценную жизнь. Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

В Днепре вернули к жизни бойца ООС после длительной комы Коллаж

"Нейрохирурги под руководством Андрея Сирко бросили вызов смерти. Провели операцию с удалением осколков, разрушено 20% мозга. Десятки дней кома. Месяц тело без малейших движений. Свет рассеял тьму – Елизар пришел в сознание", – рассказал Рыженко.

По словам главврача, состояние Елизара с каждым днем становится все лучше, что позволяет говорить о его полном выздоровлении.

"Появилась динамика, речь, желание жить. Потом реабилитация в госпитале. Андрей Сирко и Станислав Пороник поставили точку на длительной борьбе за будущее Елизара, они накрыли дефект черепа 12*12 см специальной пластиной. Она позволит герою полноценно жить. Его мечта – познакомиться с девушкой после выписки с Мечникова", – отмечается в публикации.

В Днепре вернули к жизни бойца ООС после комы Facebook Сергея Рыженко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 23-летнему бойцу ВСУ сделали уникальную операцию на глазах. Молодой парень находился на наблюдательном пункте в районе Мариуполя. Он получил ранение от нового оружия боевиков – зеленого лазера.

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