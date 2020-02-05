Разбил окна на 3 этаже: в Днепре появился "гений парковки". Фото и видео

Во вторник, 4 февраля, на улице Гладкова в Днепре водитель на Lexus задел фонарный столб когда пытался припарковаться во дворе.

Он упал и разбил балкон на третьем этаже жилого дома, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Информатор

Инцидент произошел около 20:30, никто не пострадал. На место ДТП приехала патрульная полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

По словам очевидцев, столб давно находился в аварийном состоянии.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе на углу проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези 28 января внедорожник провалился под землю.

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