Разбил окна на 3 этаже: в Днепре появился "гений парковки". Фото и видео

Во вторник, 4 февраля, на улице Гладкова в Днепре водитель на Lexus задел фонарный столб когда пытался припарковаться во дворе.
Он упал и разбил балкон на третьем этаже жилого дома, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
ДТП в Днепре
Информатор
Инцидент произошел около 20:30, никто не пострадал. На место ДТП приехала патрульная полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
По словам очевидцев, столб давно находился в аварийном состоянии.
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе на углу проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези 28 января внедорожник провалился под землю.
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