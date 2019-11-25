Пять районов Днепра останутся без света: кого коснется

В Днепре, 25 ноября, в нескольких районах не будет электричества.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Корреспондент.net
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Славянская;
ул. Гайсинская;
пер. Днепровский;
ул. Армейская, 20, 2-д;
пр. Гагарина, 40, 40-б, 40-г, 59, 70-б;
ул. Гнатюка Николая 2;
ул. Полковая 4;
ул. Елены Ган 1-11;
ул. Ботаническая 13, 13а, 10, 17;
ул. Глазунова 3-15, 4-22;
ул. Маневровая 1-27;
ул. Достоевского 1-29, 2-22;
ул. Кишинева 4-30, 1-79;
ул. Рейнгарда 1-45, 2-46;
ул.Николая Гнатюка 15-57, 28-86;
ул. Бронетанковая 3-35;
ул. Полковая 23.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Белгородская, 106- 136, 136а, 127 - 177;
ул. Восточная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7б;
пер. Восточный, 1 - 63, 2 - 68;
просп. Мира, 3, 7;
ул. Моховая, 30 - 84, 33 - 97г;
ул. Робкоровская, 13 - 31, 31а;
ул. Резервная, 12 - 44а;
ул. Чернявского, 23, 25;
пер. Шпаковый, 8 - 32;
ул. Робкоровская, 26-106, 27-73;
ул. Моховая, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;
ул. Шпаковая, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Новокодакский район:
пр. Ивана Мазепы, 8-16, 16-30;
ул. Ногинская, 1, 5, 11-17, 21-31, 35, 2, 4, 12-20, 24;
ул. Матлахова, 3а, 5-15;
ул. Владимира Самодрыга, 1-13, 2-18;
ул. Полковника Горленко, 1-27, 2-26;
ул. Дунаевского, 5-29, 18-30;
ул. Военно-Морская, 9.
Центральный район:
просп. Пушкина, 11, 11а;
ул. Савченко, 4, 6, 6б, 6в;
просп. Поля, 8, 8а;
ул. Антоновича, 16, 16а, 16б;
просп. Пушкина, 31б, 29-33б;
ул. Руденко, 59.
Шевченковский район:
ул. Сечевых Стрельцов 80-82; 85; 89;
ул. Барвинковская 2а - 6;
ул. Александра Канского 65а, 60 - 68, 65 - 79;
ул. Сикорского 4, 6, 1, 3, 9 - 13.
Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся