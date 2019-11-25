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25 ноября • обновлено в 11:49
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София Ковнир

Пять районов Днепра останутся без света: кого коснется

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В Днепре, 25 ноября, в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Корреспондент.net

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • ул. Славянская;

  • ул. Гайсинская;

  • пер. Днепровский;

  • ул. Армейская, 20, 2-д;

  • пр. Гагарина, 40, 40-б, 40-г, 59, 70-б;

  • ул. Гнатюка Николая 2;

  • ул. Полковая 4;

  • ул. Елены Ган 1-11;

  • ул. Ботаническая 13, 13а, 10, 17;

  • ул. Глазунова 3-15, 4-22;

  • ул. Маневровая 1-27;

  • ул. Достоевского 1-29, 2-22;

  • ул. Кишинева 4-30, 1-79;

  • ул. Рейнгарда 1-45, 2-46;

  • ул.Николая Гнатюка 15-57, 28-86;

  • ул. Бронетанковая 3-35;

  • ул. Полковая 23.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Белгородская, 106- 136, 136а, 127 - 177;

  • ул. Восточная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7б;

  • пер. Восточный, 1 - 63, 2 - 68;

  • просп. Мира, 3, 7;

  • ул. Моховая, 30 - 84, 33 - 97г;

  • ул. Робкоровская, 13 - 31, 31а;

  • ул. Резервная, 12 - 44а;

  • ул. Чернявского, 23, 25;

  • пер. Шпаковый, 8 - 32;

  • ул. Робкоровская, 26-106, 27-73;

  • ул. Моховая, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;

  • ул. Шпаковая, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

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Новокодакский район:

  • пр. Ивана Мазепы, 8-16, 16-30;

  • ул. Ногинская, 1, 5, 11-17, 21-31, 35, 2, 4, 12-20, 24;

  • ул. Матлахова, 3а, 5-15;

  • ул. Владимира Самодрыга, 1-13, 2-18;

  • ул. Полковника Горленко, 1-27, 2-26;

  • ул. Дунаевского, 5-29, 18-30;

  • ул. Военно-Морская, 9.

Центральный район:

  • просп. Пушкина, 11, 11а;

  • ул. Савченко, 4, 6, 6б, 6в;

  • просп. Поля, 8, 8а;

  • ул. Антоновича, 16, 16а, 16б;

  • просп. Пушкина, 31б, 29-33б;

  • ул. Руденко, 59.

Шевченковский район:

  • ул. Сечевых Стрельцов 80-82; 85; 89;

  • ул. Барвинковская 2а - 6;

  • ул. Александра Канского 65а, 60 - 68, 65 - 79;

  • ул. Сикорского 4, 6, 1, 3, 9 - 13.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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