Пять районов Днепра останутся без света: адреса

Пять районов Днепра останутся без света. odessa-life.od.ua

Во вторник, 7 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Самарский район:

улица Ярославны;

улица Яровой;

улица Ивана Купала;

улица Радикальная;

переулок Дубининский;

улица Дубининская;

улица Белокаменная;

улица Нижнегородская;

с/т "Шиянка";

улица Краснобогатырская;

улица Палисадная;

улица Халхингольская;

улица Житная;

улица Гречко, 2-74, 1-39;

улица Домодедовская 19-117, 20-128;

улица Подгорная, 51-121, 44-104;

улица Полевая, 1-19, 2-62;

улица Чаплинская, 209-263, 142-216;

улица Каширская, 5-27, 18-38;

улица Гречко, 41-119, 76-107;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 387-265, 218-290;

улица Песчаная 1-5, 2-8;

улица Дежнева 69/1, 69/2, 120-152, 57-79;

улица Путевая, 3;

улица Нагатинская 1-19, 2, 4.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Малиновского, 17, 44а, 48а, 54, 58, 60, 60-а;

улица Боевая, 2-18;

улица Варваровская, 1, 9, 13-21;

улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;

улица Поленова, 1-59, 2-60;

улица Гагринская, 8-38, 27-71;

переулок Солончаковый 1-15, 1-19;

улица Гринченко 109-117;

улица Ферганская, 1-47, 4-4б;

улица Богомаза, 127-175, 124-154;

улица Трансформаторная, 1-53.

Центральный район:

улица Владимирская, 1-17, 2-28;

улица Кабардиновская 17-25;

улица Саксаганского 9-27, 2-30;

улица Леонтовича 1-47, 2-32;

улица Выборная, 1;

улица Ярослава Мудрого, 25, 27, 29, 35, 35а, 41, 43-49, 62;

улица Столярова, 5, 5б, 5г, 5д.

Соборный район:

спуск Крутогорный, 14, 16, 16а, 16д;

улица Барнаульская, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4;

улица Набережная Победы 65д, 67д, 124а, 124, 126, 126А, 128;

бульвар Славы 4, 4а, 5к, 5б, 6А.

Новокодакский район:

улица Коробова, 29а;

бульвар Рубиновый, 12, 18;

улица Шодуаровская, 6б, 10а;

ж/м "Красный камень", 29а;

ж/м Покровский, 5а, 5б, 5в;

улица Набережная Заводская, 119д, 117а, 103а;

улица Юрия Кондратюка, 4;

улица Сумская, 25-29, 29б, 26, 30;

улица Беринга, 21-31, 31а, 43-51, 55, 24-40;

улица Фланговая, 29-41, 53, 30-58;

улица Демократическая, 9-25, 10-32;

улица Докучаева, 24;

проспект Металлургов, 40-48, 50-54, 41, 41а, 43, 43а, 42.

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