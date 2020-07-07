Пять районов Днепра останутся без света: адреса
Пять районов Днепра останутся без света. odessa-life.od.ua
Во вторник, 7 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Самарский район:
улица Ярославны;
улица Яровой;
улица Ивана Купала;
улица Радикальная;
переулок Дубининский;
улица Дубининская;
улица Белокаменная;
улица Нижнегородская;
с/т "Шиянка";
улица Краснобогатырская;
улица Палисадная;
улица Халхингольская;
улица Житная;
улица Гречко, 2-74, 1-39;
улица Домодедовская 19-117, 20-128;
улица Подгорная, 51-121, 44-104;
улица Полевая, 1-19, 2-62;
улица Чаплинская, 209-263, 142-216;
улица Каширская, 5-27, 18-38;
улица Гречко, 41-119, 76-107;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265, 218-290;
улица Песчаная 1-5, 2-8;
улица Дежнева 69/1, 69/2, 120-152, 57-79;
улица Путевая, 3;
улица Нагатинская 1-19, 2, 4.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Малиновского, 17, 44а, 48а, 54, 58, 60, 60-а;
улица Боевая, 2-18;
улица Варваровская, 1, 9, 13-21;
улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;
улица Поленова, 1-59, 2-60;
улица Гагринская, 8-38, 27-71;
переулок Солончаковый 1-15, 1-19;
улица Гринченко 109-117;
улица Ферганская, 1-47, 4-4б;
улица Богомаза, 127-175, 124-154;
улица Трансформаторная, 1-53.
Центральный район:
улица Владимирская, 1-17, 2-28;
улица Кабардиновская 17-25;
улица Саксаганского 9-27, 2-30;
улица Леонтовича 1-47, 2-32;
улица Выборная, 1;
улица Ярослава Мудрого, 25, 27, 29, 35, 35а, 41, 43-49, 62;
улица Столярова, 5, 5б, 5г, 5д.
Соборный район:
спуск Крутогорный, 14, 16, 16а, 16д;
улица Барнаульская, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4;
улица Набережная Победы 65д, 67д, 124а, 124, 126, 126А, 128;
бульвар Славы 4, 4а, 5к, 5б, 6А.
Новокодакский район:
улица Коробова, 29а;
бульвар Рубиновый, 12, 18;
улица Шодуаровская, 6б, 10а;
ж/м "Красный камень", 29а;
ж/м Покровский, 5а, 5б, 5в;
улица Набережная Заводская, 119д, 117а, 103а;
улица Юрия Кондратюка, 4;
улица Сумская, 25-29, 29б, 26, 30;
улица Беринга, 21-31, 31а, 43-51, 55, 24-40;
улица Фланговая, 29-41, 53, 30-58;
улица Демократическая, 9-25, 10-32;
улица Докучаева, 24;
проспект Металлургов, 40-48, 50-54, 41, 41а, 43, 43а, 42.
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