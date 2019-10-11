В связи с пикетом работников Никопольского завода ферросплавов под главным офисом ПриватБанка в Днепре финучреждение будет требовать компенсацию более 700 тысяч гривень.

Как сообщила пресс-секретарь банка Инна Музычук, такая сумма была потрачена на эвакуацию сотрудников контакт-центра, которые не могли работать в невыносимых условиях. ПриватБанк потребует полного возмещения расходов со стороны организаторов многодневного пикета в судебном порядке.

Также банк потребует от завода возмещения убытков, связанных с невозможностью бесперебойного выполнения своих обязанностей сотрудниками службы инкассации.

ПриватБанк решился на радикальные меры из-за "атаки" офисов Facebook Inna Muzychuk

Финучреждение направило в Днепровскую мэрию заявление от 1500 работников с требованием отменить разрешение на проведение пикета за значительное превышение максимально допустимого в городе уровня шума, которое неоднократно зафиксировано соответствующими службами и негативно влияет на самочувствие людей.

"Упорство пикетчиков дудеть в дудки и бить по железным бочкам значительно выше, чем возможность работников банка работать в таких условиях", — рассказала Инна Музычук.

В финучреждении подчеркивают, что расходы на сам митинг уже стоят примерно столько, сколько требуют для себя митингующие, которым якобы нечем платить зарплату.

Стоит отметить, что пикет в Днепре длится уже третью неделю. По информации ПриватБанка, он запланирован еще минимум на полтора месяца в Днепре и Киеве.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 20 сентября толпа людей атаковала главный офис ПриватБанка. Сотрудники Никопольского завода ферросплавов объявили протест. С самого утра 10 автобусов и около 500 человек окружили здание финучреждения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!