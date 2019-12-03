Полиция просит опознать найденного в Днепре мертвого мужчину. Фото 18+

На улице Ближней в Днепре было найдено тело неизвестного мужчины.

При нем не было документов, которые помогли бы установить личность, передает "Информатор". (Осторожно! Фото может шокировать)

Полиция просит опознать погибшего мужчину (иллюстрация) persha.kr.ua

Тело обнаружили в понедельник, 2 декабря, в районе городской клинической больницы №4.

На вид мужчине около 40-45 лет, следов насильственной смерти не обнаружено.

Полиция просит всех, кто может сообщить информацию о погибшем, позвонить по номеру 102 или 097-138-78-37.

Полиция просит опознать погибшего мужчину Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что ночью 3 декабря на улице Набережной Победы в Днепре обнаружили тело женщины. Умершая выпала из окна на 10 этаже.

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