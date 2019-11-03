Под днепровским цирком прошла масштабная акция протеста: фото

В субботу, 2 ноября, в Днепр приехал цирк братьев Гертнер, который запрещен во всем мире из-за жестокого обращения с животными.

Горожане вышли к стенам цирка на акцию протеста, сообщает Информатор. На митинг собрались около 250 человек с палатками, плакатами и масками.

Люди требовали прекратить издевательства над животными, и призывали городские и областные власти запретить в Днепре выступления с животными.

В Днепре прошла акция протеста против издевательства над животными Информатор

Участники митинга клеили на здание цирка наклейки, мешали пройти внутрь людям, которые пришли на представление.

"Мы сегодня вышли на эту акцию, чтобы донести до городских властей: использование животных в цирке — это не нормально. Это не их профессия, они не выбирали этот путь, они не хотят, чтобы над ними издевались. Все прекрасно знают, в каких условиях содержатся животные в цирках и как их дрессируют. Жители города, приводя своих детей посмотреть на бедных животных, спонсируют дальнейшие издевательства", — рассказал активист Игорь Майденко.

Скандальный цирк будет выступать в Днепре целый месяц.

Информатор

Отметим, что Братья Гертнеры известны в Европе как самые жестокие дрессировщики слонов. Зоозащитники со всего мира приводят доказательства того, что животные в цирке содержатся в ненадлежащих условиях. Их систематически избивают, они недоедают и живут в тесных клетках.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

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