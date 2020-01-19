Под Днепром вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные измазали краской памятник жертвам Холокоста.

Памятный знак, оскверненный вандалами, находится недалеко от синагоги Кривого Рога. Об инциденте сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион на своей странице в Twitter.

Он акцентировал внимание на том, что акт вандализма произошел за несколько дней до того, как по всему миру будут чтить память жертв Холокоста.

Вандалы закрасили красной краской слова, которые были написаны на мемориальной стеле, установленной в память о 15 тысячах евреях Криворожья, погибших от рук нацистского режима.

Также Джоэль Лион в своем посте выразил надежду, что победит справедливость и отметил аккаунт президента Владимира Зеленского.

Скриншот Twitter/Джоэль Лион

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Павлограде Днепропетровской области работники коммунальной службы уничтожили надгробия на местном кладбище. Они проводили спил деревьев и после этого разрушили могилы.

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