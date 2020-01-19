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19 января • обновлено в 15:22
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Под Днепром вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста. Фото

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В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные измазали краской памятник жертвам Холокоста.

Памятный знак, оскверненный вандалами, находится недалеко от синагоги Кривого Рога. Об инциденте сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион на своей странице в Twitter.

Он акцентировал внимание на том, что акт вандализма произошел за несколько дней до того, как по всему миру будут чтить память жертв Холокоста.

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Вандалы закрасили красной краской слова, которые были написаны на мемориальной стеле, установленной в память о 15 тысячах евреях Криворожья, погибших от рук нацистского режима.

Также Джоэль Лион в своем посте выразил надежду, что победит справедливость и отметил аккаунт президента Владимира Зеленского.

Скриншот

Скриншот

Twitter/Джоэль Лион

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Павлограде Днепропетровской области работники коммунальной службы уничтожили надгробия на местном кладбище. Они проводили спил деревьев и после этого разрушили могилы.

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Место
Украина Кривой Рог
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Фaшucтcкий Укpoгабон!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не понимаю, зачем? Чем руководствуются люди, которые делают это?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бaндеровцы - свoлoчи и антисемитские свиньи
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