Питается от ходьбы: школьник из Днепра изобрел зарядное устройство

Девятиклассник из Днепра разработал и собрал зарядное устройство, которое заряжает телефон от ходьбы.

Во время движения изобретение 14-летнего Макара производит до пяти вольт напряжения, которой достаточно для подпитки аккумулятора смартфона. Об этом сообщает 5 канал.

Свое изобретение школьник назвал "Пульсар". Над созданием тестовой модели подросток работал почти два месяца. Овладевать работу с электроникой школьнику помогает видео в Интернете и советы школьной учительницы по физике.

Школьник изобрел зарядное Скриншот из видео

Над изобретениями мальчик работает в собственной лаборатории дома. Прежде чем воплотить идею в жизнь - создает чертежи будущего изделия.

"Я на своем телефоне все опыты и проводил, ни разу не взорвался, ничего не заглючило. Энергия производится за счет сгибания коленного сустава. Там стоит механизм, который приводит в действие два генератора, и так вырабатывается электричество", – объяснил юный изобретатель.

Зарядное устройство "Пульсар" Скриншот из видео

Школьник признался, что сейчас "Пульсар" - не совершенен. Для создания устройства парень использовал дешевые и доступные детали, некоторые из них нашлись в домашнем хозяйстве.

"Мне все-таки не нравится его каркас, алюминий, он все-таки тяжелее, чем пластик. Его не всегда удобно носить. Сейчас я разрабатываю модель для печати, которые будут гораздо лучше прилегать к ноге, планирую все компоненты перевести на поверхностный монтаж, разрабатывать печатные платы", – отметил Макар Дробышев.

Изобретатель Макар Дробышев Скриншот из видео

Сейчас 14-летний изобретатель думает, как сделать "Пульсар" удобнее и компактнее, и надеется, что когда-то его модель станет прототипом промышленного образца.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в субботу, 14 декабря, на одной из заправок Днепра вспыхнул автомобиль. Момент возгорания ВАЗ-2101 попал на видео и появился в сети.

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