Новый мост в Днепре перекроют на месяц: что произошло

До 14 сентября 2019 года в Днепре будет полностью перекрыто движение по Новому мосту.
Перекрытие связано с проведением плановых технологических работ повышенной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.
Новый мост в Днепре перекроют до 14 сентября
Для пешеходов и велосипедистов переправу закроют 21 августа в 00:00.
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