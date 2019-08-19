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Новый мост в Днепре перекроют на месяц: что произошло

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До 14 сентября 2019 года в Днепре будет полностью перекрыто движение по Новому мосту.

Перекрытие связано с проведением плановых технологических работ повышенной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Новый мост в Днепре перекроют до 14 сентября

Новый мост в Днепре перекроют до 14 сентября

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Для пешеходов и велосипедистов переправу закроют 21 августа в 00:00.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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Место
Украина Днепр
Теги
ремонт и строительство дорог Новый мост в Днепре
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