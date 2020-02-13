"Ночью дороже": в Днепре "забетонировали" магазин с алкоголем. Фото

В Днепре на улице Титова "забетонировали" магазин "Градус", где круглосуточно продавали алкоголь несмотря на запрет, в том числе детям.

"Наливайку" забаррикадировали бетонными блоками по распоряжению мэра Бориса Филатова. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Крышуемая "правоохранителями" всех мастей. Цинично торгующая водкой круглосуточно, несмотря на запреты городских властей. Даже детям. Имеющая лицензию от ДФС. Наливайка, на которую поступает до 60 процентов всех жалоб от граждан. Сегодня утром. Ребята, если я уже лично в вас вцепился, то я вас за*бу. Даже если на меня возбудят еще штук пять дел "за самоуправство", – написал он.

В Днепре "забетонировали" магазин с алкоголем Facebook/Borys Filatov

Местные жители отмечают, что ночью в магазине продавали алкоголь на 50% дороже. Соответствующее объявление висело на витрине. В комментариях люди оценили радикальный метод борьбы с нарушителями.

Ранее OBOZREVATEL писал, что электронная акцизная марка, с помощью которой в Украине будут бороться с продажей контрафактного алкоголя, будет запущена 1 мая 2020 года.

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