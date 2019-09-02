Несколько районов Днепра останутся без света: список адресов

В Днепре 3 сентября в четырех районах отключат электроснабжение.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В 4-х районах Днепра во вторник не будет света (иллюстрация)
prm.ua
В частности, электроснабжение будет отсутствовать по адресам:
АНД
ул. Моторная, 2-28, 34-44;
ул. Гуртовая, 15, 90-114, 142;
Соборный район
пер. Штабной 1, 3, 5, 2, 4;
пр. Героев, 46;
Центральный район
ул. Юрия Савченко, 51, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 8;
ул. Кошута, 9;
ул. Шмидта, 38;
Чечеловский район
ул. Ю. Савченко, 24;
ул. Владимира Антоновича, 41-57, 34, 38;
ул. Шмидта, 18-22;
ул. Философская, 36/38;
пр. Пушкина, 67.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре с 2 по 13 сентября могут приостановить газоснабжение в некоторых домах в разных районах города. Перебои с газоснабжением будут связаны с установкой счетчиков газа.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!