Несколько районов Днепра останутся без света: список адресов

В Днепре 3 сентября в четырех районах отключат электроснабжение.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В 4-х районах Днепра во вторник не будет света (иллюстрация) prm.ua

В частности, электроснабжение будет отсутствовать по адресам:

АНД

ул. Моторная, 2-28, 34-44;

ул. Гуртовая, 15, 90-114, 142;

Соборный район

пер. Штабной 1, 3, 5, 2, 4;

пр. Героев, 46;

Центральный район

ул. Юрия Савченко, 51, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 8;

ул. Кошута, 9;

ул. Шмидта, 38;

Чечеловский район

ул. Ю. Савченко, 24;

ул. Владимира Антоновича, 41-57, 34, 38;

ул. Шмидта, 18-22;

ул. Философская, 36/38;

пр. Пушкина, 67.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре с 2 по 13 сентября могут приостановить газоснабжение в некоторых домах в разных районах города. Перебои с газоснабжением будут связаны с установкой счетчиков газа.

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