Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 14 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с ремонтные работами и техническим обслуживанием, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
34 канал
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Кошевого, 2- 10, 10а;
ул. Станичная, 17 — 85, 32 — 100;
ул. Гусенко, 40 — 50, 23, 15, 19б;
ул. Гончара, 36 — 44, 25;
ул. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а;
ул. Чернишевского, 25;
ул. Писаржевского, 11.
Новокодакский район:
ул. Днепрельстановская, 34, 57 — 127, 64 — 146;
ул. Лирницкая, 1 — 75, 2 — 104, 114г;
ул. Большая Диевская, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;
ул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;
пер. Тихорецкий, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;
ул. Базарная, 2 — 28;
ул. Приморская, 1 — 18;
ул. Костромская, 1 — 5;
ул. Болбочана, 1 — 25, 2 — 12;
ул. Рижкова, 2 — 30, 1 — 11, 35 — 47;
ул. Шмидта, 1а — 23, 2 — 68;
ул. Ткаченко, 2, 4, 8,1г, 1в, 1б;
ул. Рыльского, 1 — 15, 2 — 38;
ул. Электрическая, 2 — 20, 7;
пер. Новый, 9;
ул. Космическая, 1, 13;
пер. 8 Марта, 1 — 57, 1а, 2 — 64;
ул. Олимпийская, 1 — 17, 23, 43, 6, 16;
пер. Олимпийский, 4 — 17;
ул. Рыжкова, 30 — 120, 25 — 115, 30а;
ул. Пирогова, 2, 12, 18, 66.
Самарский район:
вул. Молодогвардейская 18, 20, 32;
ул. Лублянская, 3, 5.
Чечеловский район:
ул. Шмидта, 8 — 14;
пр. Пушкина, 10 — 16, 6, 8а;
ул. Философская, 11б — 21, 18 — 32.
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на обочину. Машина переехала трамвайные пути и врезалась в дерево. Момент ДТП зафиксировала камера.
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