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13 января • обновлено в 13:09
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Карина Бондаренко

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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Во вторник, 14 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с ремонтные работами и техническим обслуживанием, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Новости
В Днепре изменилась абонплата за коммунальные услуги

Отключение света

Отключение света

34 канал

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • ул. Кошевого, 2- 10, 10а;

  • ул. Станичная, 17 — 85, 32 — 100;

  • ул. Гусенко, 40 — 50, 23, 15, 19б;

  • ул. Гончара, 36 — 44, 25;

  • ул. Жуковского, 39а, 39б, 41, 41а;

  • ул. Чернишевского, 25;

  • ул. Писаржевского, 11.

Новокодакский район:

  • ул. Днепрельстановская, 34, 57 — 127, 64 — 146;

  • ул. Лирницкая, 1 — 75, 2 — 104, 114г;

  • ул. Большая Диевская, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;

  • ул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;

  • пер. Тихорецкий, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;

  • ул. Базарная, 2 — 28;

  • ул. Приморская, 1 — 18;

  • ул. Костромская, 1 — 5;

  • ул. Болбочана, 1 — 25, 2 — 12;

  • ул. Рижкова, 2 — 30, 1 — 11, 35 — 47;

  • ул. Шмидта, 1а — 23, 2 — 68;

  • ул. Ткаченко, 2, 4, 8,1г, 1в, 1б;

  • ул. Рыльского, 1 — 15, 2 — 38;

  • ул. Электрическая, 2 — 20, 7;

  • пер. Новый, 9;

  • ул. Космическая, 1, 13;

  • пер. 8 Марта, 1 — 57, 1а, 2 — 64;

  • ул. Олимпийская, 1 — 17, 23, 43, 6, 16;

  • пер. Олимпийский, 4 — 17;

  • ул. Рыжкова, 30 — 120, 25 — 115, 30а;

  • ул. Пирогова, 2, 12, 18, 66.

Самарский район:

  • вул. Молодогвардейская 18, 20, 32;

  • ул. Лублянская, 3, 5.

Чечеловский район:

  • ул. Шмидта, 8 — 14;

  • пр. Пушкина, 10 — 16, 6, 8а;

  • ул. Философская, 11б — 21, 18 — 32.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на обочину. Машина переехала трамвайные пути и врезалась в дерево. Момент ДТП зафиксировала камера.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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