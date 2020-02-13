Небольшое потепление: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 13 февраля

В четверг, 13 февраля, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +1 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -4 до -6. Влажность воздуха составит 86-94%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самый популярный американский сурок -"метеоролог" Фил предсказал раннее наступление весны в США. Чтобы поддержать животное, возле его норы в городе Панксатони собрались местные жители.

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