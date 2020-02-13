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13 февраля • обновлено в 08:13
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Карина Бондаренко

Небольшое потепление: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 13 февраля

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В четверг, 13 февраля, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +1 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -4 до -6. Влажность воздуха составит 86-94%.

Небольшое потепление: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 13 февраля

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самый популярный американский сурок -"метеоролог" Фил предсказал раннее наступление весны в США. Чтобы поддержать животное, возле его норы в городе Панксатони собрались местные жители.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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