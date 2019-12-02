Не миллион: сколько людей живёт в Днепре

По состоянию на 1 октября 2019 года население Днепра составляет 994 512 человек.

При этом на 1 января текущего года население города составляло 1 000 576 человек, сказано в экспресс-выпуске Главного управления статистики в Днепропетровской области.

Госстат подсчитал количество днепрян (иилюстрация) Вчасно

Таким образом, с начала года численность жителей Днепра сократилась на 0,61%.

В Амур-Нижнеднепровском районе проживает 145 440 граждан, Индустриальном - 126 706, Новокодакском - 163 521, Самарском - 71 935, Соборном - 166 800, Центральном - 59 543, Чечеловском - 115 265, Шевченковском - 142 805, в пгт Авиаторское (входит в Днепровский городской совет) - 2 497.

Методология учитывает граждан, которые на момент переписи находятся на определенной территории, в том числе граждан, которые проживают на ней временно (при условии отсутствия на постоянном месте проживания более 12 месяцев).

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине в 2020 году проведут "электронную" перепись населения. Для этого будут использовать данные о сим-картах, которые предоставят мобильные операторы.

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