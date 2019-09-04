Назначен глава полиции Днепропетровщины: что о нем известно

Глава Национальной полиции Сергей Князев назначил подполковника Владимира Огурченко новым руководителем полиции Днепропетровской области.
В среду, 4 сентября, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин представил его личному составу, передает пресс-служба областной полиции.
Владимир Огурченко стал новым руководителем полиции Днепропетровской области
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Аброськин обратился к присутствующим и отметил, что приоритетными направлениями работы всех подразделений полиции остается раскрытия разбойных нападений и умышленных убийств, противодействие наркопреступности и организованной преступности, а также пожелал Огурченко решимости и настойчивости в работе.
До назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.
На этой должности он нес службу с 2014 года. Огурченко служит в органах МВД с 1999 года.
Ранее Огурченко занимал должность начальника областного управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Нового руководителя представили личному составу
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что экс-начальнику полиции Днепропетровской области, генералу Виталию Глуховери вручили подозрение. В сентябре 2018 года чиновник превысил свою власть и незаконно дал команду КОРДовцам задержать патрульных в Днепропетровской области. После публикации в сети видеозаписи инцидента следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.
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