Назначен глава полиции Днепропетровщины: что о нем известно

Глава Национальной полиции Сергей Князев назначил подполковника Владимира Огурченко новым руководителем полиции Днепропетровской области.

В среду, 4 сентября, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин представил его личному составу, передает пресс-служба областной полиции.

Владимир Огурченко стал новым руководителем полиции Днепропетровской области Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Аброськин обратился к присутствующим и отметил, что приоритетными направлениями работы всех подразделений полиции остается раскрытия разбойных нападений и умышленных убийств, противодействие наркопреступности и организованной преступности, а также пожелал Огурченко решимости и настойчивости в работе.

До назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

На этой должности он нес службу с 2014 года. Огурченко служит в органах МВД с 1999 года.

Ранее Огурченко занимал должность начальника областного управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Нового руководителя представили личному составу Пресс-служба полиции Днепропетровской области

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