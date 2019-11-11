Наслаждайтесь теплом: появился прогноз погоды в Днепре на 12 ноября

В Днепре, 12 ноября, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду.
Как сообщил Украинский гидрометцентр, временами будет пасмурно, но без осадков.
Погода в Днепре
5 канал
Так, температура воздуха днем составит +12...+14 градусов тепла, а ночью – +7...+9 градусов. Ветер – юго-восточный, 5-10 м/с.
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Как сообщал OBOZREVATEL, существенное похолодание придет в Украину только примерно 20 ноября. До этого погода будет относительно теплой, но дождливой.
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