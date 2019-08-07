На улицах Днепра из-за ремонта отключат свет: список адресов

В Днепре 8 августа на некоторых улицах отключат электричество.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
34 канал
Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Динамо, 77 — 123, 68 — 110;
ул. Генерала Пушкина, 87 — 125;
ул. Великолукская, 3 — 65/1, 4 — 76;
ул. Ярославского, 79 — 129, 76 — 130.
Соборный район:
ул. Новогодняя, 1 — 37, 2 — 52;
ул. Дорожная, 1 — 21, 41, 2 — 42;
ул. Ереванская, 1 — 65, 4 — 80;
ул. Камская, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;
пер. Камский, 4, 20, 20а, 20б;
ул. Словянская, 51а;
ул. Мира, 1 — 43, 6 — 56;
ул. Радостная, 1 — 67, 2 — 64;
ул. Холмогоровская, 16а.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы будут платить за электроэнергию по-новому.
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