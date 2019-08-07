На улицах Днепра из-за ремонта отключат свет: список адресов

В Днепре 8 августа на некоторых улицах отключат электричество.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света 34 канал

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Динамо, 77 — 123, 68 — 110;

ул. Генерала Пушкина, 87 — 125;

ул. Великолукская, 3 — 65/1, 4 — 76;

ул. Ярославского, 79 — 129, 76 — 130.

Соборный район:

ул. Новогодняя, 1 — 37, 2 — 52;

ул. Дорожная, 1 — 21, 41, 2 — 42;

ул. Ереванская, 1 — 65, 4 — 80;

ул. Камская, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;

пер. Камский, 4, 20, 20а, 20б;

ул. Словянская, 51а;

ул. Мира, 1 — 43, 6 — 56;

ул. Радостная, 1 — 67, 2 — 64;

ул. Холмогоровская, 16а.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы будут платить за электроэнергию по-новому.

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