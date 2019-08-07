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На улицах Днепра из-за ремонта отключат свет: список адресов

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В Днепре 8 августа на некоторых улицах отключат электричество.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

34 канал

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Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Динамо, 77 — 123, 68 — 110;

  • ул. Генерала Пушкина, 87 — 125;

  • ул. Великолукская, 3 — 65/1, 4 — 76;

  • ул. Ярославского, 79 — 129, 76 — 130.

Соборный район:

  • ул. Новогодняя, 1 — 37, 2 — 52;

  • ул. Дорожная, 1 — 21, 41, 2 — 42;

  • ул. Ереванская, 1 — 65, 4 — 80;

  • ул. Камская, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;

  • пер. Камский, 4, 20, 20а, 20б;

  • ул. Словянская, 51а;

  • ул. Мира, 1 — 43, 6 — 56;

  • ул. Радостная, 1 — 67, 2 — 64;

  • ул. Холмогоровская, 16а.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы будут платить за электроэнергию по-новому.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ
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