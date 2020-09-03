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На шахте в Кривом Роге горняки устроили протест под землей

София Закревская
София Закревская
Жизнь города
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На шахте в Кривом Роге горняки устроили протест под землей

На шахте в Кривом Роге горняки устроили протест под землей. Коллаж

В четверг, 3 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области горняки шахты "Октябрьская" по добыче железной руды не вышли из забоя.

12 шахтеров ночной смены остались под землей и объявили о начале акции протеста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Сотрудники шахты находятся на глубине 1,2 километра на расстоянии около двух километров от шахтного ствола. К протестующим горнякам присоединились шахтеры второй, утренней смены. Администрация предприятия не успела их перехватить перед спуском под землю.

Работники шахты "Октябрьская" выдвинули такие требования:

  • повысить зарплату;

  • уволить менеджмент, который загоняет предприятие в кризис;

  • вернуть льготный стаж по спискам 1,2;

  • прекратить нарушения при аттестации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине преступная группа поставляла наркотики в колонию. В наркобизнесе были замешаны шесть человек.

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