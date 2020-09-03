На шахте в Кривом Роге горняки устроили протест под землей. Коллаж
В четверг, 3 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области горняки шахты "Октябрьская" по добыче железной руды не вышли из забоя.
12 шахтеров ночной смены остались под землей и объявили о начале акции протеста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Сотрудники шахты находятся на глубине 1,2 километра на расстоянии около двух километров от шахтного ствола. К протестующим горнякам присоединились шахтеры второй, утренней смены. Администрация предприятия не успела их перехватить перед спуском под землю.
Работники шахты "Октябрьская" выдвинули такие требования:
повысить зарплату;
уволить менеджмент, который загоняет предприятие в кризис;
вернуть льготный стаж по спискам 1,2;
прекратить нарушения при аттестации.
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