На Днепропетровщине предупредили о масштабном отключении воды

В пяти районах Днепра и в Новомосковске предупредили о масштабном отключении воды для проведения аварийных работ и подготовки водопровода к работе в осенне-зимний период.

Отключение запланировано на 12-13 ноября, передает пресс-служба коммунального предприятия "Днепрводоканал".

В Днепре и Новомосковске сутки не будет воды 24tv.ua

Согласно сообщению, с 22:00 часов 12 ноября до 23:00 часов 13 ноября будет прекращено водоснабжение для жителей и потребителей Днепра, расположенных по следующим адресам:

Новокодакский район – в пределах улиц Набережная Заводская, Ударников, Маяковского и Квитки Основьяненко;

Чечеловский район – в пределах улиц Павлова, Академика Белелюбского, Пастера и Набережная Заводская; в том числе улицы Братьев Бестужевых и Ивана Езау;

Центральный район – в пределах улиц пл. Вокзальная, пр. Дмитрия Яворницкого (четная сторона), Половицкая и Сичеславская Набережная;

Шевченковский район – в пределах улиц Юлиуша Словацкого, пр. Дмитрия Яворницкого (четная сторона), Коцюбинского и Сичеславская Набережная;

Соборный район – нечетная сторона (береговая полоса) ул. Набережная Победы от Академии физической культуры и спорта до ж/м Победа 3.

Отмечается, что на указанных, а также на прилегающих к ним улицах возможны перебои водоснабжения со снижением давления.

Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается на 8:00 14 ноября.

Кроме того, в связи с выполнением указанных выше работ, 13 ноября с 6:00 до 23:00 часов будет прекращена подача воды на Новомосковск.

Предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды на период проведения работ и приносит извинения за временные неудобства.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в 2020 году запланирован ряд отключений газоснабжения на нескольких улицах города. Это связано с проведением регламентных ремонтных работ на системе газоснабжения.

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