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На Днепропетровщине обнаружили опасную эпидемию: объявлен карантин

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В Марганце Днепропетровской области зафиксировали случай заболевания африканской чумой свиней.

По результатам проведенной экспертизы, эпидемия подтвердилась, сообщает пресс-служба Марганецкого городского совета.

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Эпидемия

Эпидемия

С целью ликвидации вспышки АЧС утвержден план мероприятий по профилактике недопущению распространения и ликвидации заболевания:

  1. Объявлена вспышка АЧС,

  2. Начата работа по учету поголовья свиней в частных хозяйствах;

  3. Предупреждены все владельцы свиней в частных домохозяйствах о запрете продажи, перемещения, выгульного (свободного) содержание и бесконтрольного забоя;

  4. Запрещен вывоз и ввоз из хозяйств всех форм собственности живых свиней и продукции из них и репродуктивного материала в течение 40 дней;

  5. Запрещена торговля на рынках живыми свиньями и продуктами из них, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов;

  6. Комиссией определена зона защиты — 3км от пункта выявления АЧС;

  7. Определена зона наблюдения — вся территория города Марганец.

Отметим, что смертность больных животных достигает 98 — 100 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нашелся ключ к сильнейшей вакцине против ВИЧ и гриппа.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр болезнь
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