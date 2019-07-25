На Днепропетровщине обнаружили опасную эпидемию: объявлен карантин

В Марганце Днепропетровской области зафиксировали случай заболевания африканской чумой свиней.

По результатам проведенной экспертизы, эпидемия подтвердилась, сообщает пресс-служба Марганецкого городского совета.

Эпидемия

С целью ликвидации вспышки АЧС утвержден план мероприятий по профилактике недопущению распространения и ликвидации заболевания:

Объявлена вспышка АЧС, Начата работа по учету поголовья свиней в частных хозяйствах; Предупреждены все владельцы свиней в частных домохозяйствах о запрете продажи, перемещения, выгульного (свободного) содержание и бесконтрольного забоя; Запрещен вывоз и ввоз из хозяйств всех форм собственности живых свиней и продукции из них и репродуктивного материала в течение 40 дней; Запрещена торговля на рынках живыми свиньями и продуктами из них, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов; Комиссией определена зона защиты — 3км от пункта выявления АЧС; Определена зона наблюдения — вся территория города Марганец.

Отметим, что смертность больных животных достигает 98 — 100 процентов.

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