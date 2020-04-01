На Днепропетровщине иногородние медики столкнулись с новой транспортной проблемой. Им массово отказывают в перевозке из-за страха заразиться коронавирусом.

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Так, на протяжении последних четырех дней подобные инциденты участились с электричками чаплинского направления. Среди "протестующих" были как машинисты, так и пассажиры поездов, сообщил на своей странице в Facebook заместитель главного врача по хирургической помощи, нейрохирург больницы Мечникова Юрий Скребец.

"Четвертый день подряд слышу от сестер и санитарок: электрички чаплинского направления, которые подвозят железнодорожников, не берут медработников. Даже рассказывают о случае, когда сами пассажиры-железнодорожники высадили медиков из вагона под лозунгом: "Вон отсюда, вы рассадники инфекции", – рассказал Скребец.

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Несмотря на то, что "Укрзалізниця" организовала бесплатную перевозку работников сферы здравоохранения, эта инициатива вовсе не облегчила их жизнь. С таким соседством согласны мириться далеко не все.

"Действительно, по инициативе руководства железной дороги запущена программа по бесплатному подвозу медиков. И она работает. Но случаются сбои. Чаплинское направление оказалось проблемным. Сработал человеческий фактор", – поделился он.

Скриншот Facebook/Юрий Скребец

Как отметил Скребец, руководство Приднепровской железной дороги отреагировало на жалобы пассажиров, которые оказались изгоями, и пообещало уже с завтрашнего дня вывести на маршрут дополнительные вагоны.

"Завтра будет добавлено два или три вагона специально для перевозки сотрудников медицинских учреждений, полиции, ГСЧС. В вагонах будет выставлена ​​вооруженная охрана с целью предотвращения противоправных действий в их сторону. К виновным в нарушениях работы программы бесплатного подвоза будут приняты дисциплинарные меры", – сказано в публикации.

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