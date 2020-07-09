На Днепропетровщине будут добывать ядерное сырье: утвержден план

На территории Днепровского и Солонянского районов Днепропетровской области будут добывать и перерабатывать урановую руду.

О старте разработки двух новых месторождений – Сурского и Новогуровского – стало известно на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды. На данный момент экологи приступили к созданию проекта мероприятий, которые помогут минимизировать вред от производства.

Добыча урана с Сурского месторождения будет проводиться открытым способом или с помощью выкапывания шахты на территории между селами Сурское и Николаевка. В перспективе расположение добывающего комплекса может расшириться до сел Маяк и Гайдамацкое. Мощность добычи составит от 100 до 300 тонн урана в год в зависимости от стадии отработки. Совокупная потребность в земельных ресурсах для размещения мощностей добывающего комплекса за весь период – около 250-400 га. Эксплуатация объекта составит 20 лет.

Добыча руды с Новогуровского месторождения будет осуществляться между селами Андреевка и Чумаки Пятихатского района с расширением до сел Новогуровка и Новожитловка. В год здесь планируют добывать около 70-200 тонн урана. Общие запасы полезного ископаемого оцениваются в 1800 тонн.

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