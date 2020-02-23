На Днепр надвигается снежный циклон: предупреждение

Днепропетровский региональный центром по гидрометеорологии объявил предупреждение о метеорологических явлениях первого уровня опасности.

В Днепре и по области ожидается мокрый снег, дождь и порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

На 23 февраля прогнозируют облачную погоду. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем ​​- порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем ​​2-7 градусов тепла. По городу ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​3-5 градусов тепла.

На 24 февраля прогнозируется облачная погода. Ночью дождь, днем ​​- дождь с мокрым снегом. В восточной части области значительные осадки, местами налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​– северный 17-22 м/с. На западе области местами сильный ветер с порывами до 25-28 м/с. Температура воздуха в течение суток от 0 до 5 градусов тепла.

На 25 февраля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный до 7-12 м/с. Ночью порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​от 2 до 7 градусов тепла.

На Днепр надвигается снежный циклон Антикор

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