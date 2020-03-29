На Днепопетровщину эвакуировали десятки людей, вернувшихся из Москвы и Нью-Йорка

В воскресенье, 29 марта, из Москвы и Нью-Йорка вернулись жители Днепропетровской области.

За ними выслали микроавтобусы, оснащенные средствами защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Утром в Киев прибыл спецпоезд из Москвы. Более 20 жителей Днепропетровской области приехали этим поездом. Часть людей с поезда сейчас направляются автобусами в Днепропетровскую область. В Царичанской центральной районной больнице им проведут медицинские исследования. По их результатам будет решено, направят людей домой в самоизоляцию либо на лечение.

Эвакуированы десятки людей, вернувшихся из Москвы и Нью-Йорка Пресс-служба Днепропетровского областного совета

10 человек из этого поезда отправились из Киева к местам жительства самостоятельно. При въезде в область, они пройдут медицинский осмотр на инфекционных постах. При отсутствии симптомов заболевания, так же подпишут соглашение о самоизоляции и ответственности.

Еще 16 детей – спортсменов-воднолыжников прилетели в Борисполь из Нью-Йорка. В аэропорту они прошли температурный контроль, подписали обязательство по карантину. В Царичанке они также планируют сдать тесты на коронавирус.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепопетровщину эвакуировали 500 человек, приехавших из-за границы. Их передали под контроль органов местного самоуправления по месту жительства.

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