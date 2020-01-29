Может стать инвалидом: на Днепропетровщине горе-мать угробила здоровье 2-летнего сына

В Павлограде Днепропетровской области из-за неблагополучной матери пострадал 2-летний мальчик.

Так, на 30-летнюю женщину в суд направили обвинительный акт за совершение уголовного преступления по статье 166 УК Украины (злостное невыполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия), сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

На Днепропетровщине горе-мать угробила здоровье сына kladvsebe.ru

Как стало известно, 2-летний сын женщины с рождения имеет заболевания центральной нервной системы, одна из причин возникновения которого - употребление матерью наркотиков во время беременности. Поэтому женщина отказалась предоставлять ребенку необходимую медицинскую помощь по рекомендациям врачей.

В результате этого, состояние малыша ухудшилось. Врачи поставили ему диагноз - органическое поражение центральной нервной системы с грубой задержкой психомоторного и речевого развития, что может привести к инвалидности.

Кроме этого, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по обеспечению мальчику необходимых условий жизни. Также гражданка ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет алкогольными напитками и употребляет наркотические средства.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 2-летний мальчик умер из-за гриппа. Ребенок заболел 20 января и ему поставили диагноз "поражение вирусом гриппа А". Болезнь быстро прогрессировала и перешла в тяжелую форму.

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