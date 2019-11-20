Мороз и сильный ветер: появился прогноз погоды в Днепре на 20 ноября

В Днепре, 20 ноября, погода существенно не изменится - будет сухо и морозно.

В городе и на территории области ожидается туман, видимость 300-500 м, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре Костанайские новости

Так, среда пройдет без существенных осадков. Синоптики прогнозируют восточный ветер, 7-12 м/с, а днем местами будут порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, а днем – +1...+6 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с четверга, 21 ноября, температура пойдет на спад и придет серьезное похолодание.

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