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20 ноября • обновлено в 11:47
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София Ковнир
София Ковнир

Мороз и сильный ветер: появился прогноз погоды в Днепре на 20 ноября

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В Днепре, 20 ноября, погода существенно не изменится - будет сухо и морозно.

В городе и на территории области ожидается туман, видимость 300-500 м, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

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Так, среда пройдет без существенных осадков. Синоптики прогнозируют восточный ветер, 7-12 м/с, а днем местами будут порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, а днем – +1...+6 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с четверга, 21 ноября, температура пойдет на спад и придет серьезное похолодание.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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