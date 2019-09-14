Куда пойти на День города в Днепре: топ самых ярких событий

Сегодня, 14 сентября, Днепр отмечает масштабный и яркий праздник – День города.

Уже сейчас во всех районах города проходят многочисленные ивенты и вы в любой момент можете к ним присоединиться.

OBOZREVATEL уже знакомил вас с полным списком мероприятий. О самых ярких и ожидаемых событиях, приуроченных ко Дню города, расскажем ниже.

День города в Днепре

С 9:00 и до позднего вечера возле Ледовой арены пройдет Всеукраинский чемпионат по Drag Racing. За шоу можно будет наблюдать до 20:00.

В 10:00 на Сичеславской набережной стартовал TechFest: умные ошейники, робот-тренер по настольному теннису, зона стартапов и крупнейшая в Украине выставка роботов и трансформеров уже сейчас работают в активном режиме.

Монастырский остров с 10:00 и до позднего вечера превратится в фестивальную зону: уже сейчас там проходит Всеукраинский рыцарский фестиваль и фестиваль воздушных змеев KiteFestMirozdanie.

В 11:00 на Площади имени Героев Майдана около 700 человек примут участие в арт-проекте "Битва хоров". Это будет один из самых крупных музыкальных баттлов в Днепре! Параллельно на той же локации состоится фестиваль уличного танца DNEPR Street battle со звездными жюри, а уже в 11:30 жители города смогут наблюдать за велокарнавалом, участники которого обещали порадовать яркими карнавальными костюмами и платформами.

В 12:30 в парке Зеленый гай обещаю взрыв эмоций: родео на быках, щедрый фудкорд, битва на квадрокоптерах и много чего интересного для праздничной локации было подготовлено организаторами.

В 13:00 на Фестивальном причале пройдет турнир "Самый сильный человек Украины-2019". За звание будут бороться члены Федерации стронгмену Украины. Ближе к вечеру, в 17:00 спортсмены будут поднимать снаряд-трубу длиной 12 метров и весом 1280 кг. Рекорд зафиксируют в Национальном реестре рекордов Украины.

Также в 13:00 вы можете принять участие в ежегодной молодежной акции "Тарелка счастья" возле Центрального цирка. Вместе с другими жителями Днепра вы можете бить столько тарелок на счастье, сколько душа пожелает!

В 17:00 на Сичеславской набережной пройдет яркое авиашоу, а в 20:30 – парусная регата.

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