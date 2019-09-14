Как Днепр отмечает День города: яркие фото праздника

14 сентября Днепр отмечает свой День рождения.

Праздник уже традиционно торжественно открыли возле памятника первому почетному гражданину города Александру Полю. К мероприятию присоединились сотни днепрян, передает OBOZREVATEL.

День города в Днепре Пресс-служба Днепровского городского совета

На площади Героев Майдана прошел Всеукраинский фестиваль духовых оркестров "Dnipro Spirit of orchestras". Он начался масштабным дефиле военных оркестров. Среди специальных гостей - коллективы из Киева и Чернигова.

Новости Владимир Зеленский открыл Всеукраинский турнир по стронгмену в Днепре

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Также здесь, на площади Героев Майдана, состоялась "Битва хоров". В "батл" сошлись 18 коллективов из Днепра.

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

14 сентября в Днепр на День города съехались лучшие спортсмены из разных уголков страны, чтобы принять участие в финале Всеукраинского турнира по стронгмену "Самый сильный человек Украины-2019". Старт этому спортивному празднику на Фестивальном причале дал президент Украины Владимир Зеленский, который посетил город в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Пресс-служба Днепровского городского совета

"За титул самого сильного человека Украины силачи соревнуются в различных спортивных задачах, среди которых: перетягивание автомобиля с помощью лямок, эстафеты, а также классические упражнения с шарами. Словом, проявляют силовую выносливость, скорость, координацию", - добавил главный рефери соревнований, обладатель титула" Самый сильный человек мира "Василий Вирастюк.

Пресс-служба Днепровского городского совета

Кроме того, в Днепре прошло карнавальное шествие "I love Dnipro". Это событие стало одним из самых масштабных в праздновании Дня города - по улицам прошли более 12 тысяч человек в различных костюмах, а также более десятка карнавальных подвижных платформ. Открыли карнавал участники Всеукраинского фестиваля духовых оркестров "Dnipro Spirit of orchestras", за ними проследовала колонна байкеров, смарт-автомобилей и велосипедистов.

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Среди членов звездного жюри карнавального шествия "I love Dnipro" хореограф и судья проекта "Танцы со звездами", народный артист Украины Григорий Чапкис а также танцор, член жюри проектов "Танцы со звездами", "Лига Смеха", "Танцуют все!" Владислав Яма.

"У меня такое впечатление, что я сейчас где-то в Рио-де-Жанейро. Приветствую Днепр и его жителей с праздником, а участникам карнавального шествия желаю успеха!"- поздравил Владислав Яма.

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

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