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14 января • обновлено в 06:15
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Карина Бондаренко

Идет потепление: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

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Вторник, 14 января, в Днепре пройдет без осадков.

На протяжении всего дня небо над городом будет покрыто облаками. Об этом сообщает Синоптик.

Новости
Поздняя весна и дождливое лето: синоптик дал детальный прогноз на 2020 год в Украине

Синоптики прогнозируют от 0 до +4 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от 0 до -2.

Идет потепление: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Вести

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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