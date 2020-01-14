Идет потепление: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Вторник, 14 января, в Днепре пройдет без осадков.

На протяжении всего дня небо над городом будет покрыто облаками. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики прогнозируют от 0 до +4 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от 0 до -2.

Прогноз погоды Вести

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

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