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25 декабря • обновлено в 19:45
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Алина Рашевская

Хотел отомстить девушке: в школе под Днепром устроили разборки "на ножах"

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В одной из школ поселка Куриловка Днепропетровской области 24 декабря задержали 17-летнего парня, который пробрался в школу с оружием.

Правоохранителям удалось обезопасить ученицу, с которой злоумышленник планировал выяснять отношения в стенах учебного заведения. Об этом сообщили на странице "Типичный Днепродзержинск" в Facebook.

В школе под Днепром устроили разборки "на ножах"

В школе под Днепром устроили разборки "на ножах"

stolica-s.su

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Сообщение о появлении в помещении школы подозрительного гражданина поступило на пульт централизованного наблюдения охранной компании около 11:05. В течение двух минут на место прибыли сотрудники ОК "Цитадель".

Злоумышленником оказался 17-летний житель Каменского. Его поймали на школьной спортивной площадке. Преступное намерение подросток совершить не успел.

В школе под Днепром устроили разборки "на ножах"

В школе под Днепром устроили разборки "на ножах"

Facebook-группа "Типичный Днепродзержинск"

В школе под Днепром устроили разборки "на ножах"

В школе под Днепром устроили разборки "на ножах"

Facebook-группа "Типичный Днепродзержинск"

Задержанного передали сотрудникам полиции Петриковского ОП для установления всех обстоятельств происшествия. По данному факту правоохранители начали следственные действия.

Скриншот

Скриншот

Facebook-группа "Типичный Днепродзержинск"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на акцию протеста вышли около тысячи людей в оранжевых жилетах. Митинг, который в течение нескольких месяцев не прекращается под окнами главного офиса ПриватБанка на Победе, распространился еще на четыре отделения по всему городу. Больше всего "досталось" центру Днепра.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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