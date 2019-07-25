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Главный университет Днепра вошел в ТОП-10 лучших ВУЗов Украины

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Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара попал в ТОП-10 самых популярных ВУЗов в Украине.

Минобразования назвало десятку ВУЗов, которые получили больше всего заявлений от поступающих со всей Украины. В список попал и Днепр, сообщили в департаменте образования и науки ДнепрОГА.

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Днепровский национальный университет

Днепровский национальный университет

Днепр Час

В 2019 году во все высшие учебные заведения Украины абитуриенты подали 1,5 млн заявлений. Из них почти 15 тысяч поступило в Днепровский национальный университет. Поэтому он попал в ТОП-10 самых популярных ВУЗов в этом году.

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В департаменте отметили, что в десятке ВУЗов, в которые поступило наибольшее количество заявлений от абитуриентов есть учреждения Киева, Львова, Харькова и Днепра.

Самые популярные среди абитуриентов 2019-го специальности - филология, право и менеджмент. Также немало поступающих хотят стать айтишниками, педагогами и журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, вступительная кампания-2019: стали известны самые популярные вузы Украины.

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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