Где в Днепре найти "польскую" зарплату

Можно ли в Днепре заработать столько же, сколько в самой популярной для трудовой миграции стране? Этот вопрос волнует многих горожан.
Как оказалось – предложения есть! А вот спрос на них оставляет желать лучшего.
OBOZREVATEL решил узнать, предлагает ли днепровский рынок труда зарплаты, ради которых украинцы едут за границу на самые простые должности.
В Украине наблюдают дефицит трудовых кадров
Фото: pixabay
Согласно распоряжению польского правительства, с начала 2019 года валовая минимальная зарплата для всех работников в стране составляет 2250 злотых (16 550 грн.). Это означает, что работник на самой низкоквалифицированной должности получит "на руки" около 1634 злотых 12 020 грн. Примерно такую сумму получает трудовой мигрант. К тому же не стоит забывать, что большинство мигрантов работают не по специальности в дипломе и получают "минималку".
Минимальная зарплата в Польше
https://www.facebook.com/mrpipsRP/
Давайте посмотрим, где в Днепре можно заработать такие же деньги.
По данным Министерства финансов Украины, средняя зарплата в стране в июне 2019 составила 10 783 грн. В Днепропетровской области – 10 882 гривен.
Средняя зарплата в Украине
https://minfin.com.ua/
На рынке труда масса предложений с зарплатами, аналогичными Польше. Кроме того, не возникает потребности уезжать от своей семьи и привычного места жительства в не самые удобные условия проживания на длительный срок. Также можно беспрепятственно работать по специальности. Вот несколько примеров с актуальными предложениями:
Предложений достаточно
work.ua
Каждый может найти работу по вкусу
work.ua
По статистке, каждый 5 украинец уезжает на заработки
work.ua
Днепр - город возможностей
work.ua
К работникам - стандартные требования
work.ua
Альтернатива Польше
work.ua
Возможность есть всегда
work.ua
Работа за границей тоже имеет свои нюансы
work.ua
Средняя зарплата, предложенная работодателями Днепра на одном из самых популярных ресурсов по поиску работы - по сумме аналогична данным Минфина:
Согласно существующим предложениям
work.ua
Напомним, что заммэра Днепра сообщал о нехватке трудовых кадров при окладе в 15 000 гривен:
"Люди часто спрашивают — почему в Днепре не ходят автобусы большой вместимости? Потому что у нас острая нехватка водителей! Люди не хотят работать даже за 15 тысяч гривен! У одного перевозчика стоит 50 автобусов. Но они не выезжают только потому, что за них некого посадить. Люди массово уезжают на заработки в Польшу. Из коммунального предприятия, которое занимается содержанием дорог, уволилось порядка 60 процентов работников, правда 40 процентов из них уже вернулись. Ведь люди, которые пожили в Польше, хорошо понимают, что помимо жилья им еще нужно платить за еду, страховку, плюс месяцами не видеться с родными. Поэтому возвращайтесь из Польши, приходите лично ко мне на собеседование, мы все организуем, устроим и будем сдувать с вас пыль".
Михаил Лысенко добавил, что все желающие могут пройти бесплатные курсы водителей трамваев и троллейбусов. Кроме того, работникам готовы предоставить бесплатное общежитие.
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