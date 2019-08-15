Где в Днепре найти "польскую" зарплату

Можно ли в Днепре заработать столько же, сколько в самой популярной для трудовой миграции стране? Этот вопрос волнует многих горожан.

Как оказалось – предложения есть! А вот спрос на них оставляет желать лучшего.

OBOZREVATEL решил узнать, предлагает ли днепровский рынок труда зарплаты, ради которых украинцы едут за границу на самые простые должности.

В Украине наблюдают дефицит трудовых кадров Фото: pixabay

Согласно распоряжению польского правительства, с начала 2019 года валовая минимальная зарплата для всех работников в стране составляет 2250 злотых (16 550 грн.). Это означает, что работник на самой низкоквалифицированной должности получит "на руки" около 1634 злотых 12 020 грн. Примерно такую сумму получает трудовой мигрант. К тому же не стоит забывать, что большинство мигрантов работают не по специальности в дипломе и получают "минималку".

Минимальная зарплата в Польше https://www.facebook.com/mrpipsRP/

Давайте посмотрим, где в Днепре можно заработать такие же деньги.

По данным Министерства финансов Украины, средняя зарплата в стране в июне 2019 составила 10 783 грн. В Днепропетровской области – 10 882 гривен.

Средняя зарплата в Украине https://minfin.com.ua/

На рынке труда масса предложений с зарплатами, аналогичными Польше. Кроме того, не возникает потребности уезжать от своей семьи и привычного места жительства в не самые удобные условия проживания на длительный срок. Также можно беспрепятственно работать по специальности. Вот несколько примеров с актуальными предложениями:

Предложений достаточно work.ua

Каждый может найти работу по вкусу work.ua

По статистке, каждый 5 украинец уезжает на заработки work.ua

Днепр - город возможностей work.ua

К работникам - стандартные требования work.ua

Альтернатива Польше work.ua

Возможность есть всегда work.ua

Работа за границей тоже имеет свои нюансы work.ua

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Средняя зарплата, предложенная работодателями Днепра на одном из самых популярных ресурсов по поиску работы - по сумме аналогична данным Минфина:

Согласно существующим предложениям work.ua

Напомним, что заммэра Днепра сообщал о нехватке трудовых кадров при окладе в 15 000 гривен:

"Люди часто спрашивают — почему в Днепре не ходят автобусы большой вместимости? Потому что у нас острая нехватка водителей! Люди не хотят работать даже за 15 тысяч гривен! У одного перевозчика стоит 50 автобусов. Но они не выезжают только потому, что за них некого посадить. Люди массово уезжают на заработки в Польшу. Из коммунального предприятия, которое занимается содержанием дорог, уволилось порядка 60 процентов работников, правда 40 процентов из них уже вернулись. Ведь люди, которые пожили в Польше, хорошо понимают, что помимо жилья им еще нужно платить за еду, страховку, плюс месяцами не видеться с родными. Поэтому возвращайтесь из Польши, приходите лично ко мне на собеседование, мы все организуем, устроим и будем сдувать с вас пыль".

Михаил Лысенко добавил, что все желающие могут пройти бесплатные курсы водителей трамваев и троллейбусов. Кроме того, работникам готовы предоставить бесплатное общежитие.

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