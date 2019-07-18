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Филатов приехал на Новый мост и сказал, что спокойно относится к перекрытию

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Утром, 18 июля, Борис Филатов провел рабочую встречу на Новом мосту в Днепре.

Городской голова посмотрел ход ремонтных работ и поговорил с подрядчиками на мосту. Об этом OBOZREVATEL сообщает с места события (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Филатов приехал на Новый мост

Филатов приехал на Новый мост

Филатов сообщил, что спокойно относится к перекрытию переправы в центре Днепра. Он напомнил, что в 2004 году этот мост перекрывали на шесть месяцев, и это не привело к транспортному коллапсу.

"Почему я более-менее спокойно отношусь к этой истории. Давайте вспомним 2004 год. Тогда мост перекрывали на полгода для того, чтобы полностью поменять асфальт. Три дня был коллапс, а потом все "рассосалось". И это с учетом того, что тогда был очень сильный транзит из Донецка. Сейчас его нет", - сказал Филатов.

Филатов приехал на Новый мост и сказал, что спокойно относится к перекрытию

Мэра удивило количество людей, которые пошли пешком через Новый мост. Он пообещал, что для удобства горожан освободят пешеходную часть и оборудуют проезд для велосипедистов.

"Мы не ожидали такого большого количества людей. Но я думаю это те люди, которые будут ходить каждый день. Им всем предлагают идти по пешеходной части, но они идут по асфальту. Мы будем выставлять муниципалов и всем вежливо предлагать идти по пешеходной части. Сейчас выложат поддоны и оборудуют специальный переход для того, чтобы можно было переезжать на скутерах и велосипедах", - подчеркнул Филатов.

Филатов приехал на Новый мост и сказал, что спокойно относится к перекрытию

Городкой голова добавил, что подобные встречи на Новом мосту он будет проводить ежедневно, пока переправу не отремонтируют.

Филатов приехал на Новый мост и сказал, что спокойно относится к перекрытию
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Новый мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что никогда не держался за свою должность.

16 июля Борис Филатов сообщил, что Новый мост полностью перекроют на два месяца.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Теги
Днепр Новый мост в Днепре
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