Ели бумагу и пенопласт: появились жуткие подробности о "детях-маугли" в Днепре

В Днепре полицейские изъяли из семьи двух девочек, которых мать содержала в непригодных для жизни условиях.

Дети были обделены продуктами питания, минимальными удобствами и уходом. Об этом сообщает ТСН.

В Днепре нашли "детей-маугли" Коллаж

Правоохранители так бы и не узнали о "семье-маугли", если бы не заявление владельца квартиры, в которой проживала и горе-мать с детьми. Как оказалось, они живут в гражданском браке, хотя официально женщина замужем за другим и зарегистрирована в селе. Мужчина обратился в полицию из-за насилия со стороны сожительницы. На постоянные ссоры и драки в этой квартире соседи неоднократно жаловались.

Взрослые нигде не трудоустроены, поэтому вся семья сводила концы с концами за счет детских пособий. Женщина получает выплаты на троих детей – старшая дочь проживает на ее родине вместе с бабушкой. В районной службе по делам детей заявили, что семья не находилась у них на учете, поэтому проверок не было.

О местонахождении законного отца на данный момент ничего не известно. Социальные службы рассматривают вопрос о лишении его с матерью родительских прав.

Сейчас пятилетняя Диана и полуторагодовалая Аня находятся в больнице. Девочки первые увидели чистые кроватки и только сейчас узнали, что такое горшок.

"Они испражняются пенопластом, волосами, бумагой. Это говорит о том, что нечего было им есть. Они, видимо, ели то, что было под руками. Они не могут наесться. Наши нянечки говорят, что нужно их еще несколько раз кормить", – говорит врач-педиатр Лия Сегеда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре нашли "детей-маугли". В доме, где они проживают, почти нет мебели, холодильника, санузла, а только грязная ванная, в которой завелись черви.

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