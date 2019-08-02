Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Добраться будет проще: в Днепре сделали новинку для пассажиров

439 Читать материал на украинском

В Днепре с первого августа появилась новая остановка для трамвая №5.

Такие изменения связаны с многочисленными предложениями жителей города и с улучшением их обслуживания, сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".

Новости
В Днепре будут ездить новые трамваи: назвали дату

Новая остановка

Новая остановка

Информатор

Также многие посещают новый корпус Центра матери и ребенка имени профессора Руднева, поэтому теперь днепрянам будет проще к нему добраться.

Новости
Стало известно, почему в Днепре может подорожать проезд в электротранспорте

Новая остановка "Памятник Пушкину" расположена по проспекте Пушкина между улицами Философская и Рабочая в направлении жилмассива Западный.

Новая остановка

Новая остановка

Информатор

Новая остановка

Новая остановка

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре существенно подорожал проезд в электротранспорте: озвучено решение горсовета.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр трамвай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel