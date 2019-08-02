Добраться будет проще: в Днепре сделали новинку для пассажиров

В Днепре с первого августа появилась новая остановка для трамвая №5.

Такие изменения связаны с многочисленными предложениями жителей города и с улучшением их обслуживания, сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".

Новая остановка Информатор

Также многие посещают новый корпус Центра матери и ребенка имени профессора Руднева, поэтому теперь днепрянам будет проще к нему добраться.

Новая остановка "Памятник Пушкину" расположена по проспекте Пушкина между улицами Философская и Рабочая в направлении жилмассива Западный.

Новая остановка Информатор

Новая остановка Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре существенно подорожал проезд в электротранспорте: озвучено решение горсовета.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!